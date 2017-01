Izdatki za nove gradnje v ZDA novembra najvišji v desetih letih

Washington, 3. januarja - Izdatki za nove gradnje v ZDA so novembra lani dosegli najvišjo raven po aprilu 2006. V primerjavi z novembrom 2015 so zrasli za več kot štiri odstotke, v primerjavi z oktobrom 2016 pa za 0,9 odstotka. Na letni ravni so dosegli 1180 milijard dolarjev, prilagojeno za vpliv sezone.