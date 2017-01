New York, 3. januarja - Tečaji delnic na borzah v New Yorku so prvi trgovalni dan novega leta začeli z rastjo. Po navedbah analitikov je vzdušje še nekoliko v znamenju minulih praznikov, vlagatelji pa pogledujejo predvsem proti industrijskemu indeksu Dow Jones, ki ni daleč od magične meje 20.000 točk.