Innsbruck, 3. januarja - Slovenski smučarski skakalci so uspešno opravili kvalifikacije za tretjo tekmo novoletne turneje. V sredo bo v Innsbrucku nastopilo šest slovenskih orlov, in sicer Domen, Peter in Cene Prevc, Jurij Tepeš, Jernej Damjan in Anže Semenič. Spodletelo je le Roku Justinu.