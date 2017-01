Odpoklic izdelka avtomobil na daljinsko vodenje Jet Panther 2.4 GHz.

Ljubljana, 3. januarja - Podjetji Rudnidis in Maridis sta iz prodaje odpoklicali igračo avtomobil na daljinsko vodenje Jet Panther 2.4 GHz, ki je bila v prodaji med 10. oktobrom 2016 in 28. decembrom 2016. Pri izdelku lahko v določenih primerih pride do močnega pregrevanja predalčka za baterijo, zaradi česar se lahko notranja stena začne taliti.