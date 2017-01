Iran 29 podjetjem odobril naftne in plinske projekte

Teheran, 3. januarja - Iran je danes objavil seznam 29 podjetij iz Evrope in Azije, ki bodo lahko sodelovala v naftnih in plinskih projektih v državi. Oblasti so z nekaterimi državami že tudi podpisale predhodne dogovore. Projekte bodo lahko izvedli, potem ko so EU in ZDA v zameno za izpolnitev zahtev iz jedrskega sporazuma Iranu odpravile sankcije.