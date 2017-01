Vietnamec 18 let živel s škarjami v trebuhu

Hanoi, 3. januarja - V Vietnamu so 54-letnemu moškemu, ki je tožil zaradi bolečin v predelu trebuha, nedavno odstranili škarje, ki so v njegovem trebuhu ostale po operaciji pred 18 leti. Ma Van Nhat je imel namreč po prometni nesreči leta 1998 operacijo, a šele pred kratkim so z ultrazvokom ugotovili, da so mu zdravniki takrat v telesu pustili neželeni predmet.