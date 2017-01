V newyorškem Guggenheimovem muzeju februarja razstava ob 80-letnici fundacije

New York, 4. januarja - V newyorškem Guggenheimovem muzeju za februar napovedujejo odprtje razstave Vizionarji: Snovanje modernega Guggenheima. Postavitev, s katero bodo obeležili 80-letnico Fundacije Solomon R. Guggenheim, bo združila več kot 170 del moderne umetnosti iz stalnih zbirk Guggenheimovih muzejev v New Yorku in Benetkah.