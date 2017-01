Evropski denar za krepitev inovacijskih potencialov podjetij

Ljubljana, 3. januarja - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša osem milijonov evrov.