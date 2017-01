Ljubljana, 3. januarja - Takoj po začetku leta in po vrnitvi z obšolskih dejavnosti se med otroki, zlasti v starostni skupini med tremi in 11 leti, običajno poveča ušivost. Takrat namreč med njimi prihaja do tesnejših kontaktov. Najučinkovitejši postopek za odpravo uši ostaja razuševanje, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).