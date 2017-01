Butler z 52 točkami premočan za Charlotte

New York, 3. januarja - Moštvo severnoameriške košarkarske lige NBA Chicago Bulls je sinoči s 118:111 premagalo Charlotte Hornets, najbolj razpoložen pa je bil Jimmy Butler, ki je dosegel kar 52 točk. Biki so s to zmago prekinili niz dveh porazov in prišli do šele četrte zmage v zadnjih 12 odigranih tekmah.