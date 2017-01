New York, 3. januarja - V severnoameriški hokejski ligi NHL so bile v noči na torek na sporedu tri tekme. V zimski klasiki večera so hokejisti St. Louis Blues s 4:1 premagali Chicago Blackhawks. Vancouver Canucks so bili s 3:2 boljši od Colorado Avalanche, New Jersey Devils pa s 3:0 od Boston Bruins.