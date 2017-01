Jugovzhodni kraji vendarle prejeli snežno pošiljko

Črnomelj, 3. januarja - Zlasti jugovzhodne kraje je ponoči vendarle pobelilo. Po podatkih Agencije RS za okolje je bila ob 7. uri snežna odeja najdebelejša v Črnomlju, in sicer je merila 17 centimetrov. Po osem centimetrov so namerili še v Kočevju in Novem mestu, drugod pa je snega bolj za vzorec. V prihodnjih dneh novega sneženja še ni pričakovati.