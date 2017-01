New York, 3. januarja - Moštvo severnoameriške košarkarske lige NBA New York Knicks je v noči na torek izgubilo proti Orlando Magic s 103:115, slovenski košarkar Saša Vujačić pa za ekipo Knicks ni dobil priložnosti. Z 19 točkami je bil prvi strelec New Yorka Carmelo Anthony, za Orlando jih je Jodie Meeks prispeval 23.