Ljubljana, 2. januarja - Hokejisti Jesenic so leto 2017 začeli s porazom. V alpski ligi so gostovali pri ekipi Lustenau in se domov vrnili praznih rok, domačini so moštvo slovenskega selektorja Nika Zupančiča premagali s 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).