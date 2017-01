Primorske novice: Živel žurnalizem! (3. 1.)

Koper, 2. januarja - Primorske novice niso od danes in niso zgolj časopis. Za njimi je sedem desetletij izhajanja in prav toliko let najpomembnejše funkcije povezovanja Primorcev. Nihče ni opravil toliko primorskotvornega, kot je storil ta časnik z modro glavo, v Primorskih novicah piše Drago Mislej Mef.