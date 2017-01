Tedenska napoved - rekreacija od 3. do 9. 1.

IZBRANI DOGODKI

SLOvenSKI maratoni 2017: 5. Nordix Maraton Bohinj

Z novim letom in seveda ustrezno debelo snežno odejo se začenja tudi sezona tekov na smučeh. Prvič boste lahko na tekaške smuči stopili v Bohinju. Start bo ob 11. uri nasproti dvorane Danica, dolžina proge pa 20 kilometrov. Informacije: www.slovenskimaraton.com

Kraški dekatlon - Winter Sprint

Zimska različica Kraškega dekatlona. Preizkušnja v ekstremnih razmerah, samo za najbolj trpežne, kot ga Slovenija še ni videla na izjemni in atraktivni lokaciji - kamnolom! Program: 11.00 - 11.45 - Prijave na dan prireditve (če ne bo doseženo maksimalno število tekačev), 11.15 - 11.45 - Dvig darilnih paketov za predprijavljene, 12.00 - Start po kronometru na 1 minuto (vrstni red po datumu prijave), 13.00 - tekaški "afterparty" s kraško joto, 13:30 - razglasitev zmagovalcev. Dolžina krožne trase: 3,5 km, višinska razlika: 150 metrov nadmorske višine in 10+ atraktivnih ovir. Tekmuje se individualno. Informacije: www.krasnadlani.si/akcije/podrobnosti/kraski-dekatlon-winter-sprint-medvejk-140

Pohod za tri kralje - Svečina Vinotour

Vinotour je prva mednarodna pot nordijske hoje med vinogradi, ki je nastala v tesnem sodelovanju med Turističnim društvom Svečina in sosednjo občino Ratsch an der Weinstrasse v Avstriji. Sestavljena je iz poti, ki peljejo prek dvorišč slovenskih in avstrijskih vinogradniških kmetij. Posebnost teh poti je, da jih lahko prehodimo poljubno in jim prilagajamo dolžino. Dvakrat letno, aprila (izhodišče v Ratsch a.d.W, pri gasilskem domu) in septembra (izhodišče v Svečini na nogometnem igrišču), sta organizirana vodena pohoda po vseh poteh. Udeleženci prejmejo ob prijavi kartonček za zbiranje žigov na posameznih postajah, ki pa nato ob zaključku pohoda služi kot dokazilo za prehojeno pot in s tem dobijo udeleženci poleg spominske majice še bon za popust pri posameznem vinogradniku ali vstopnino na prihajajoče prireditve. Tudi med letom se organizirajo ob posebnih priložnostih pohodi, ki so prilagojeni po dolžini in nekateri so postali že tradicionalni : za Tri kralje januarja, Valentinov februarja, ob svetovnem dnevu hoje in nordijske hoje Pohod mladih v maju, mini Vinotour - pohod otrok junija, pohod na Jakobovo julija, pohod ob polni luni v spomin na Jasmin Petan Malahovsky avgusta in do sedaj številčno najbolj obiskani čarovniški pohod oktobra. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

KOLEDAR

TOREK, 3. januarja

MEDVODE - Večerni začetni tečaj; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu

SREDA, 4. januarja

PRESERJE - Gora Oljka (725 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ČETRTEK, 5. januarja

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

PETEK, 6. januarja

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SOBOTA, 7. januarja

LJUBLJANA - Pohod Ljubljana - Škofja Loka; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Osankarica (1192 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tolsti vrh (1715 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Osnovni zimski tečaj gorništva; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Šmohor (781 m); pohodništvo.

LJUBLJANA - Kopitnik (910 m); pohodništvo.

LJUBLJANA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pohod na Sv. Lovrenc; pohodništvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

TRAVNIK - 6. pohod po pastirskih stezicah Travnika; pohodništvo. Informacije: www.gostilna-pri-kapcu.si

TRŽIČ - Veliki vrh (2088 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

AJDOVŠČINA - Nočni pohod na Čaven (1185 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

BREŽICE - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

HRASTNIK - 35. novoletni pohod na Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

KOČEVJE - Dražgoše čez Ratitovec (1642 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOMENDA - Orientacijski tek- Zimska liga; orientacijski tek. Informacije: www.orientacijska-zveza.si/

KRANJ - Lubnik (1025 m); pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LENDAVA - Trstenjakov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

MARIBOR - Po poti Cankarjevega bataljona; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MEDVODE - Vikend začetni tečaj; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu

MORAVSKE TOPLICE - 14. Pohod treh kraljev; pohodništvo.

NOVA GORICA - Pohod Železniki-Ratitovec-Dražgoše; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Trdinov vrh (1178 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

PREVALJE - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

STAHOVICA - 8. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/ostale-prireditve/zimska-liga-sv-primoz

ŠENTJUR - Pohod na Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOCJAN - 6. novoletni pohod po Sejemski poti; pohodništvo.

ŠKOFJA LOKA - 38. spominski pohod s Pasje ravni v Dražgoše; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TRBOVLJE - 3. novoletni knap trail 2017; tek. Informacije: http://slotrail.si/novoletni-knap-trail/

TRBOVLJE - 35. novoletni pohod na Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Tekaška liga Moj najhitrejši krog 2016/17; tek. Informacije: http://allevents.in/velenje/najhitrej%C5%A1i-krog-po-kolesarsko-sprehajalni-poti/1259093010818279?utm_source=featured-campaign&utm_medium=email&utm_campaign=featured-campaign-8&utm_content=view_event#

VELENJE - Zimski miting; plavanje. Informacije: www.plavalniklub-velenje.si

ZAGORJE OB SAVI - 35. novoletni pohod na Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

ŽELEZNIKI - Železniki - Ratitovec (1667 m) - Dražgoše; pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

LJUBELJ - Tečaj varstva pred snežnimi plazovi; planinstvo. Informacije: www.grzs.si

NEDELJA, 8. januarja

LJUBLJANA - Rodica (1966 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tečaj lednega plezanja; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pot 7 slapov (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

AJDOVŠČINA - 8. novoletni pohod: Spoznajmo soseda; pohodništvo. Informacije: www.tic-ajdovscina.si

BOHINJSKA BISTRICA - SLOvenSKI maratoni 2017: 5. Nordix Maraton Bohinj; tek na smučeh. Informacije: www.slovenskimaraton.com

BREŽICE - Bohor; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Boskovec (Golte, 1587 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-ce.si

CERKNICA - Cerkniška zimska tekaška liga; tek.

CERKNICA - Velika Špička (955 m); pohodništvo. Informacije: http://users.volja.net/pdcerknica/

DOBREPOLJE - Novoletni pohod na Šentrumar (677 m); pohodništvo. Informacije: www.storovke.si

KRANJ - Zimski vzponi v Dražgoše; kolesarstvo. Informacije: Brane Dežman, 051 311 464

KRANJ - Kranjska zimska tekaška liga 2016/17: Sv. Mohor; tek. Informacije: http://kalisce.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/zlplakat1617-1.pdf

KRANJSKA GORA - 4. Mengo pokal v veleslalomu - 1. tekma; alpsko smučanje.

LAŠKO - Novoletni pohod na Govško Brdo (811 m); pohodništvo. Informacije: Anton Šterban, 031 218 640

LIPICA - Kraški dekatlon - Winter Sprint; tek. Informacije: www.krasnadlani.si/akcije/podrobnosti/kraski-dekatlon-winter-sprint-medvejk-140

MARIBOR - 10. zimski pokal Peš na Pohorje - šestič; tek. Informacije: www.ganeshateam.com/10-jubilejni-zimski-pokal-pes-na-pohorje/

MEDVODE - Vikend začetni tečaj; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu

NOVA GORICA - Dražgoše; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

POKLJUKA - Tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.blazcadez.si

PREBOLD - Pohod v Marijo Reko; pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PRESERJE - Dražgoše; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Srečanje na Starem taboru (603 m); pohodništvo. Informacije: www.povir.si

SEŽANA - Pohod od Devina do izvira Timave; pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

ŠALOVCI - Pohod trej kralof na poute po dolaj pa bregaj; pohodništvo. Informacije: www.park-goricko.org

ŠKOFJA LOKA - Pohod iz Škofje Loke v Dražgoše; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠTORE - Peca (2125 m); pohodništvo. Informacije: www.publishwall.si/planinsko.drustvo.zelezar.store

TOLMIN - Črvov vrh (974 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

ŽALEC - 2. savinjska zimska tekaška liga 2016/2017; tek. Informacije: www.tdsavinjcan.eu/images/Slike/Tekmovanja2016/ZimskaLiga1617/Razpis_zimska_tekaska_liga_2016-2017.pdf

GORENJA VAS - Novoletni pohod na Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pdgorenjavas.com/

HORJUL - Vršič (1611 m); planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

KUNGOTA - Pohod za tri kralje - Svečina Vinotour; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

PONEDELJEK, 9. januarja

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

