Južna Koreja z globami in prepovedjo prodaje nekaterih nemških in japonskih avtomobilov

Seul, 2. januarja - Južna Koreja je oglobila dva nemška in enega japonskega avtomobilskega proizvajalca in napovedala prepoved prodaje desetih modelov uvoženih avtomobilov zaradi ponarejanja dokumentacije v povezavi z izpusti. Južnokorejsko okoljsko ministrstvo je oglobilo BMW, Porsche in Nissan, ki morajo poravnati 7,2 milijarde vonov (5,6 milijona evrov) kazni.