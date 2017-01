Umrl minister osamosvojitvene slovenske vlade Peter Vencelj

Kranj, 2. januarja - V 78. letu starosti je umrl slovenski fizik in politik Peter Vencelj. Med 16. majem 1990 in 14. majem 1992 je bil predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. Leta 1992 je postal državni sekretar Republike Slovenije, pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu, so sporočili iz Mestne občine Kranj.