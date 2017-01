Konec tedna se Sloveniji obeta polarni mraz

Ljubljana, 2. januarja - Slovenijo bo konec tedna zajel polarni mraz. Po napovedih meteorologov se temperature v petek in soboto čez dan najverjetneje ne bodo povzpele nad ničlo. Potem ko je od danes zvečer do torka zjutraj napovedanih nekaj padavin na jugozahodu in jugovzhodu države, pa kakšnih večjih količin snega za zdaj ni na vidiku.