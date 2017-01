Anaheim, 2. januarja - V severnoameriški hokejski ligi NHL so bile na prvi dan novega leta tri tekme, le Washington Capitals pa so Ottawo Senators z 2:1 premagali brez dodatnega dela igre. Po kazenskih strelih so igralci Anaheim Ducks s 4:3 ugnali Philadelphio Flyers, po podaljšku pa so Toronto Maple Leafs porazili Detroit Red Wings s 5:4.