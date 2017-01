Opiti kanadski pilot aretiran po omedlevici v pilotski kabini

Montreal, 1. januarja - Kanadske oblasti so v soboto aretirale pilota letalske družbe Sunwing, ki so ga našli opitega na letalu, ki naj bi ga pilotiral z letališča v Calgaryju v mehiški Cancun. Za srečen konec zgodbe so zaslužni člani posadke, ki so oblasti opozorili na nenavadno vedenje pilota, ta pa je nato tudi omedlel v pilotski kabini.