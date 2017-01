Tande zmagal v Garmisch-Partenkirchnu, Domen Prevc peti

Garmisch-Partenkirchen, 1. januarja - Norvežan Daniel Andre Tande je zmagal na drugi tekmi novoletne skakalne turneje v nemškem Garmisch-Partenkirchnu (138 in 142 m, 289,2 točke), vodilni v svetovnem pokalu pokalu Domen Prevc je bil kot najboljši Slovenec peti (136 in 139 m, 278,5). Drugi je bil Poljak Kamil Stoch (135,5 in 143 m, 286), ki je po drugi tekmi na čelu novoletne turneje.