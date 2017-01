Gasilci imeli ponoči precej dela s požari na prostem zaradi pirotehnike

Ljubljana, 1. januarja - Prehod iz starega v novo leto je minil delovno tudi za gasilce. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je kar nekajkrat zagorelo na prostem, predvsem trava, grmičevje, pa tudi v bližini objektov. Največkrat so bili vzrok prav pirotehnični izdelki. V naselju Zabukovica pa so zaradi neznanega plina gasilci evakuirali tri večstanovanjske objekte.