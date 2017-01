Bolt po preobratu čestital igralcem Manchester Uniteda

London, 1. januarja - Najhitrejši človek na svetu Usain Bolt je čestital igralcem Manchester Uniteda, ki so v soboto do 85. minute izgubljali prvenstveni obračun z Middlesbroughjem z 0:1, nato pa po zadetkih Francozov Anthony Martiala (85.) in Paula Pogbaja (87.) prišli do zmage. Presenetljivo se je oglasil po telefonu ob pregledu tekme na klubskem kanalu.