Abu Dabi, 31. decembra - Španec Rafael Nadal je leto 2016, v katerem so ga pestile številne poškodbe, končal z zmago. Na ekshibicijskem teniškem turnirju v Abu Dabiju je v finalu premagal Belgijca Davida Goffina s 6:4, 7:6 (5) in četrtič v karieri dobil to tekmovanje.