Derbi Liverpoolu, Chelsea z izenačenim rekordom, škotski derbi Celticu

London, 31. decembra - Enega zadnjih športnih dogodkov v iztekajočem se letu so ponudili nogometaši v angleški premier ligi. V tekmovanju, ki niti za praznike ne počiva, so danes odigrali še nekaj silvestrskih tekem, tudi derbi med Liverpoolom in Manchester Cityjem; zadnjo tekmo v letu 2016 je dobil prvi z 1:0.