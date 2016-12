Rusija v VS ZN vložila predlog resolucije o Siriji

New York, 31. decembra - Rusija je v petek v Varnostni svet ZN vložila predlog resolucije, ki bi podprla dogovor o prekinitvi ognja v Siriji in v januarju načrtovana sirska mirovna pogajanja v kazahstanski prestolnici Astana Dogovor so sicer sirski režim in uporniki dosegli v četrtek ob podpori Moskve in Ankare.