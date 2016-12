Valižanski klub podrl 44 let star rekord Ajaxa

London, 31. decembra - Valižanski nogometni prvak The New Saints so po sinočnji prvenstveni zmagi proti Cefn Druids zabeležili 27 zaporedno zmago, kar je nov rekord v evropskih prvih ligah. TNS, kakor je klub poznan, je letos 21-krat po vrsti zmagal v prvenstvu in šestkrat v pokalu. S tem je TNS popravil rekord nizozemskega Ajaxa iz leta 1972.