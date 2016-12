Newyorški borzni indeksi sklenili uspešno leto

New York, 31. decembra - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek sicer nazadovali na dnevni in tudi na tedenski ravni, vendar pa so leto 2016 sklenili z opazno rastjo. Gospodarsko leto je bilo zelo dobro, Američani pa menijo, da bo z izvolitvijo Donalda Trumpa za predsednika ZDA prihodnje leto še boljše.