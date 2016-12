Borzni indeksi Wall Streeta zadnje trgovanje v letu sklenili s padci

New York, 30. decembra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile s padci. Po podatkih borznih analitikov so na slabše zadnje trgovanje v letu vplivale nižji tečaji delnic Appla in drugih tehnoloških podjetji. Analitiki ugotavljajo, da so borze poslovale nižje tudi zaradi prostih dni in počitnic, poroča Francoska tiskovna agencija AFP.