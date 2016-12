V gorski nesreči v hribih nad Mojstrano umrl planinec

Ljubljana, 30. decembra - Gorski reševalci so danes pozno popoldne z vojaškim helikopterjem izpod Oltarja v hribih nad Mojstrano v dolino prepeljali mrtvega planinca. O nesreči policisti še zbirajo obvestila, okoliščine pa kažejo, da je smrt planinca povzročil hujši padec v globino z zasneženega in skalnatega pobočja, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj.