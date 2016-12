Kraft zmagal v Oberstdorfu, od Prevcev najvišje Cene

Oberstdorf, 30. decembra - Avstrijec Stefan Kraft je zmagal na uvodni tekmi novoletne turneje v smučarskih skokih v nemškem Oberstdorfu (139 in 134,5 m, 308 točk). Drugi je bil Poljak Kamil Stoch (137 in 135 m, 305,2), tretji pa Avstrijec Michael Hayböck (135 in 133 m, 296,2). Najboljši Slovenec je bil tokrat Cene Prevc na osmem mestu (132,5 in 132 m, 284,4).