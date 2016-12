Kitajska v izgradnjo 1,5 milijarde dolarjev vrednega daljnovoda čez Pakistan

Peking, 30. decembra - Kitajski State Grid Corporation namerava v Pakistanu zgraditi 1,5 milijarde dolarjev vreden daljnovod, ki bi omogočil prenos 4000 megavatov električne energije med severom in jugom države. Dogovor, ki so ga pakistanski in kitajski uradniki podpisali v četrtek v Pekingu, bi Pakistanu prinesel prvo visokonapetostno linijo z neposrednim tokom.