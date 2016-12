Za nekatere prejemnike varstvenega dodatka ne bo več zaznambe na nepremičnini

Ljubljana, 31. decembra - Novela o socialnovarstvenih prejemkih, ki je stopila v veljavo danes in se bo začela uporabljati s 1. februarjem, za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči pod določenim pogojem ukinja zaznambo na nepremičnini in vračilo pomoči. Pogoj je, da nepremičnina, ki jo imajo v lasti in v njej bivajo, ne presega vrednosti 120.000 evrov.