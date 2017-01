Na velikem odru MGL komedija Družinski parlament

Ljubljana, 10. januarja - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) so na oder postavili komedijo Družinski parlament katalonske dramatičarke Cristine Clemente. Prvo slovensko uprizoritev je režiral Primož Ekart. Igra je po besedah direktorice in umetniške vodje gledališča Barbare Hieng Samobor sorazmerno močno sporočilna in se ukvarja s stvarmi, ki nas še kako zadevajo.