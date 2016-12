Tožilstvo v BiH z obtožnicami za vojne zločine proti pripadnikom HVO iz Orašja

Zagreb, 30. decembra - Tožilstvo Bosne in Hercegovine je danes potrdilo, da je vložilo obtožnice proti devetim nekdanjih pripadnikov Hrvaškega sveta obrambe (HVO), ki so jih prijeli konec oktobra meseca zaradi suma vojnih zločinov proti osebam srbske narodnosti na območju Orašja na severovzhodu BiH. Obtožene so prijeli oktobra, branili pa se bodo lahko s prostosti.