Rusija z najnižjo inflacijo po padcu Sovjetske zveze

Moskva, 30. decembra - Rusija je v iztekajočem se letu zabeležila 5,4-odstotno inflacijo, kar je najnižja letna vrednost po padcu Sovjetske zveze pred 25 leti, kaže predhodna ocena ruskega državnega statističnega urada Rosstat. Drugo najnižjo stopnjo doslej so zabeležili leta 2011, ko so cene izdelkov in storitev na letni ravni zrasle za 6,1 odstotka.