Hrvaška s turističnim rekordom tudi v letu 2016

Zagreb, 30. decembra - Na Hrvaškem so letos do 28. decembra zabeležili 16,3 milijona turističnih prihodov in 91,3 milijona nočitev, je povedal hrvaški minister za turizem Gari Cappelli. Na novinarski konferenci v Zagrebu je poudaril, da letos pričakujejo okoli 9,5 milijarde evrov prihodkov iz naslova turizma. Slovenci so ustvarili nekaj manj kot 1,4 milijona prihodov.