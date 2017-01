Obujamo leto 2016: Planinsko društvo Tolmin s 120-letnico

Planinsko društvo (PD) Tolmin je bilo namreč ustanovljeno leta 1896 kot Soška podružnica Slovenskega planinskega društva s sedežem v Tolminu. Samo Planinsko društvo Tolmin je medtem v letu 2016 praznovalo 70-letnico formalne ustanovitve.

Predsednik Planinske zveze Slovenije (PZS) Bojan Rotovnik je ob tem jubileju poudaril, da je tolminsko planinsko društvo eno izmed največjih v Sloveniji - z okrog 700 člani je 6. največje med 290 društvi, člani PZS kot krovne planinske organizacije.

V letu 2016 so sicer jubilej praznovala tudi številna druga društva, med drugim PD Mežica (90 let), PD Postojna, PD Bovec in Društvo gorske reševalne službe Koroške (vsa tri 70 let) ter PD Avtotehna (40 let).

V planinsko organizacijo pa so bila sprejeta tudi tri nova društva: Plezalni klub Idrija, Planinsko društvo Pijava Gorica in Češko-slovensko planinsko društvo / Česko-slovinsky alpsky spolek iz Prage (Češka).