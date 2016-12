Obtožnica za podkupovanje pri remontu hrvaških vojaških letal

Zagreb, 30. decembra - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je obtožil dve osebi zaradi kaznivega dejanja ponujanja in sprejemanja podkupnine pri odločitvi o izbiri izvajalcev remonta hrvaških vojaških letal mig 21. V hrvaških medijih so remont migov v Ukrajini označili za največji škandal hrvaške vojske.