V Nemčiji na gokart stezi zaradi ogljikovega monoksida 17 zastrupitev

Frankfurt, 30. decembra - Na gokart stezi v kraju Gross-Zimmern v bližini Frankfurta se je v četrtek zvečer najmanj 17 ljudi zastrupilo z ogljikovim monoksidom, je danes sporočila nemška policija. Kot piše nemška tiskovna agencija dpa, so se obiskovalci pritoževali nad vrtoglavico in slabostjo, nekateri so celo izgubili zavest.