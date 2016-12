V dvorani Stožice februarja Maša in Medved na ledu

Ljubljana, 30. decembra - V dvorani Stožice bo 24. in 25. februarja gostovala vrhunska licenčna predstava na ledu, narejena po predlogi tudi v Sloveniji priljubljenega ruskega animiranega filma Maša in Medved. Predstava bo vodena v slovenskem jeziku in bo otroke ter njihove starše na zabaven način poučila o pravem prijateljstvu, skrbi za druge in svobodi ustvarjalnosti.