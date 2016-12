Za varnost Newyorčanov in turistov bo na silvestrovo skrbelo 7000 policistov

New York, 30. decembra - Newyorška policija in župan Bill de Blasio zatrjujeta, da bodo novoletna praznovanja v mestu ena najbolj varnih na svetu, saj bo meščane in turiste varovalo več kot 7000 policistov skupaj s psi, konji, helikopterji in vsem drugim, kar sodi zraven. Večina jih bo okoli Times Squara, kjer pričakujejo milijon ljudi.