Pri Jesenicah zagorel poslovni objekt, evakuirajo okoliško prebivalstvo

Jesenice, 29. decembra - Na Slovenskem Javorniku pri Jesenicah je popoldne zagorelo v poslovnem objektu. Po informacijah policistov v objektu še vedno gori, nevarnost širjenja ognja je majhna, območje pa je in bo še naprej zaprto do izvedbe vseh interventnih in preiskovalnih dejanj. V požaru naj ne bi bil nihče poškodovan, nastala pa je škoda.