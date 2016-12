Po celotni Siriji naj bi zavladala prekinitev ognja

Damask, 30. decembra - V Siriji naj bi danes zavladalo premirje, potem ko so sirska vlada in uporniki v četrtek podpisali dogovor o prekinitvi ognja. Premirje naj bi veljalo od polnoči po lokalnem času. Nad uresničevanjem bosta bdeli Turčija in Rusija, ki sta sodelovali pri oblikovanju dogovora. Vse strani pa so tudi pristale na začetek mirovnih pogajanj.