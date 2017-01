S poukom v naravi do učenja in znanja za življenje

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 2. januarja - Vedno več šol in vrtcev že ima izkušnjo s poukom v naravi. Te so po mnenju Natalije Györek z Inštituta za gozdno pedagogiko več kot pozitivne, saj so otroci manj agresivni in bolj ustvarjalni. S poukom v naravi v okviru mreže gozdnih vrtcev in šol iščejo učenje in znanje, ki ga otrok lahko uporabi v življenju, je pojasnila za STA.