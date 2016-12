Katičeva: Sistem obrambe in varstva pred nesrečami letos pravočasen in učinkovit

Ljubljana, 29. decembra - Ministrica za obrambo Andreja Katič je ob koncu leta ocenila, da sta se obrambni sistem ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2016 kljub finančnim in kadrovskim omejitvam vedno odzvala pravočasno in učinkovito. To je po mnenju ministrice predvsem zasluga vseh zaposlenih v sistemu, ki naloge opravljajo zavzeto in predano.