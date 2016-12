Putin: Sirski režim in uporniki sklenili prekinitev ognja

Moskva, 29. decembra - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes sporočil, da so sirska vlada in uporniki podpisali dogovor o prekinitvi ognja po celotni Siriji, nad uresničevanjem bosta bdeli Turčija in Rusija. Pristali so tudi na začetek mirovnih pogajanj. Prekinitev ognja bo začela veljati opolnoči po lokalnem času.