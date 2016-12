Slovenski turizem na pragu novega rekorda

Ljubljana, 29. decembra - Danes objavljeni statistični podatki, ki kažejo na visoko rast prihodov in prenočitev turistov v letošnjem letu, veselijo odgovorne za razvoj slovenskega turizma. Državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar je ocenila, da so odlični rezultati prihodov in prenočitev turistov napoved rekordnega turističnega leta.