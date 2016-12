Zaradi vlomov v avtomate ovadili dvojico iz Kopra

Koper, 29. decembra - Koprski policisti so uspešno preiskali vrsto vlomov v avtomate z napitki in prehrano, ki so se zgodili med oktobrom in decembrom predvsem na območju koprskega mestnega jedra. Vlome sta po ugotovitvah policije izvrševala Koprčana, stara 32 in 35 let, zoper katera so tudi vložili kazensko ovadbo zaradi sumov storitve kaznivih dejanj velike tatvine.